Amateurvoetbal: Zesklapper voor Jong Sparta; derdedivisionisten wachten op eerste zege

Richard Elzinga na Barendrecht-Excelsior '31 (1-3): 'De wedstrijd is op kleine dingen beslist'

Peter de Lange: 'Er is nog zat werk aan de winkel voor Barendrecht'

Dogan Corneille over Rijnsburgse Boys-Excelsior Maassluis (3-0): 'We verliezen onnodig afgetekend'

Jong Sparta heeft zaterdagmiddag in de tweede divisie flink uitgehaald bij Jong FC Volendam. Het Rotterdamse beloftenteam won met maar liefst 6-2 in het vissersdorp. Daarmee is Jong Sparta het hoogst geklasseerde regioteam in deze competitie.

De Rotterdammers scoorden in de eerste helft al twee doelpunten. Achraf Madi en Marcus Scholten zorgden voor de treffers. Jong Sparta liep in de tweede helft verder uit op Jong FC Volendam. Uiteindelijk waren Pepijn Doesburg en Aaron Bashir allebei nog tweemaal trefzeker, waarna de 2-6 eindstand een feit was.

Excelsior Maassluis beleefde bij Rijnsburgse Boys een vervelende middag. Het team van trainer Dogan Corneille verloor met duidelijke cijfers in de Bollenstreek (3-0). ASWH kon eveneens niet winnen. In Haarlem verloor het team uit Hendrik-Ido-Ambacht vlak voor tijd met 3-2 van Koninklijke HFC, terwijl ASWH in de eerste helft nog met 2-0 leidde door treffers van Luuk Admiraal en Daniël Wissel.

Na twee speeldagen staat Jong Sparta op de zesde plaats met vier punten. Excelsior Maassluis volgt op de twaalfde plek met één punt. ASWH is zestiende met nul punten.

Derde Divisie Zaterdag

SteDoCo pakte op eigen veld het eerste puntje van dit seizoen. De ploeg uit Hoornaar speelde met 1-1 gelijk tegen Harkemase Boys. Benjamin van Wanrooij tekende voor het enige doelpunt van SteDoCo aan. Barendrecht scoorde eveneens één keer, maar verloor uiteindelijk wel. Excelsior ’31 uit Rijssen zegevierde met 3-1 op De Bongerd. Niels Vorthoren maakte de goal voor Barendrecht. Max van Dijk kreeg namens de thuisploeg nog de rode kaart.

Beide teams zijn na twee duels met één punt in de staart van de ranglijst te vinden. SteDoCo is op doelsaldo veertiende. Barendrecht staat zestiende.

Hoofdklasse A

Voor de regioploegen in de Hoofdklasse A begon de competitie vandaag. De meest opmerkelijke uitslag was in Rotterdam. Sportclub Feyenoord gaf VV Rijsoord uit Ridderkerk een flinke pak slaag (4-0).

Overige uitslagen:

Achilles Veen – Smitshoek 1-2

FC ’s-Gravenzande – Capelle 2-3

Poortugaal – DHSC 1-1

Zwaluwen – Spijkenisse 1-1