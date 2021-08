Ontploffing en explosief gevonden in Alblasserdam, mogelijk verband met vergisontvoering

In Alblasserdam is in de nacht van vrijdag op zaterdag een explosie geweest bij een woning aan de Boezem. Ook is er een explosief gevonden bij een woning aan de Merelstraat in Alblasserdam. Er raakte niemand gewond.

De woning aan de Boezem waar de ontploffing was, is onlangs in opdracht van de gemeente gesloten in verband met de zogenoemde vergisontvoering. Een man uit Hoofddorp werd begin deze maand ontvoerd, maar dat was een vergissing. De daders hadden het voorzien op een 59-jarige man uit Alblasserdam.

In verband met deze kwestie, is ook de woning aan de Merelstraat gesloten. Een explosief dat daar vannacht in de brievenbus werd gevonden, kon op tijd onschadelijk worden gemaakt.