Feyenoord begint de groepsfase van de Conference League in Israël

Zie hieronder het volledige speelschema van de Rotterdammers in Europa:

Feyenoord plaatste zich voor de poulefase van de Conference League door achtereenvolgens FC Drita, FC Luzern en IF Elfsborg uit te schakelen. Bij die wedstrijden waren er geen uitsupporters welkom. Het is nog niet bekend of dit in de poulefase wel het geval is.

De wedstrijd in Haifa zal sowieso zonder uitfans gespeeld worden. Vanwege strenge coronamaatregelen in Israel mogen mensen zonder Israëlische nationaliteit niet het land zonder eerst twee weken in quarantaine te gaan. Voor de spelers en staf van Feyenoord zal, net als vorig seizoen tijdens de Europa League in coronatijd, een uitzondering worden gemaakt.

