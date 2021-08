Onwonenden geschokt na ontploffing in Alblasserdam: 'dit is echt niet het laatste wat wij ervan gaan merken'

De schrik zit er in, in de buurt rond De Boezem waar afgelopen nacht een explosie plaatsvond bij een woning. Het pand is twee weken geleden op last van de burgemeester gesloten. Buurtbewoners hebben gezien dat er vannacht draden over straat zijn uitgerold richting de beveiligingscamera die de politie al eerder plaatste aan De Boezem. Onbekenden zouden deze camera en andere camera’s in de straat hebben willen storen door het draadloze signaal te blokkeren.

Veel buurtbewoners zijn vannacht wakker geworden na de explosie. "Ik zat rechtop in mijn bed en ik dacht meteen aan dat huis. Het komt nu wel heel dichtbij", zegt een bewoner die vlakbij het bewuste pand aan De Boezem woont. Veel buurtbewoners hebben angst en willen niet met naam genoemd worden.

Het zijn vooral gevoelens van onveiligheid na de explosie van vannacht. Een bewoner die twee weken geleden al vertrokken is uit de wijk, komt even terug om zijn pand te bekijken. “Mijn kinderen vonden het niet veilig voor mij om hier te blijven. Daarom woon ik hier even niet meer. Ik ben doodsbang.”

Onveiligheid in de buurt

Een andere buurtbewoner kijkt met een schuin oog naar het pand dat vannacht werd opgeschrikt door een explosie. “Ik voel me niet veilig meer na vannacht en ik reken dat de mensen die daar woonden ook aan. Zij brengen de hele buurt in gevaar.”

De buurtbewoner - die verder anoniem wil blijven - zou graag met de burgemeester in gesprek gaan: "We krijgen geen informatie, maar er is wel onrust en mensen voelen zich onveilig. Die explosie vannacht is echt niet het laatste wat wij er van gaan merken. Als het pand in de fik gaat of wordt gesloopt is de buurt van de ellende af", zegt hij met een veelbetekenende blik.

Loco-burgemeester in de wijk

De Loco-burgemeester, Arjan Kraijo, is in de wijk om met bewoners te praten. "Je merkt dat het veel doet met het veiligheidsgevoel van de mensen. Je zou maar naast een woning wonen waar een explosie plaatsvindt". Hij benadrukt dat de gemeente met de politie en het Openbaar Ministerie in gesprek is over de maatregelen die genomen worden in de wijk en rondom het gesloten pand. Verder roemt hij de veerkracht van de wijk. "Ik zie dat mensen WhatsApp-groepen oprichten om elkaar toch iets beter op de hoogte te houden."

De loco-burgemeester kan geen antwoord geven op het sentiment dat er nog wel meer incidenten kunnen gaan plaatsvinden, omdat dat onderdeel is van een lopend onderzoek. "Het is echt aan de politie en het OM om daar een antwoord op te geven".