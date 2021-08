Denksporters openen 'nieuw seizoen' in Grandstand van CHIO tegen grootmeester: 'Je wint niet, maar het is goed voor de ervaring'

Ooit werd hij de 'best of the West' genoemd, Jan Timman, grootmeester in het schaken en afgelopen week op bezoek bij de Grandstand van het CHIO. Daar kwamen zowel schakers als bridgers bij elkaar om het nieuwe seizoen van de denksport te openen en zo'n twintigtal schakers mochten proberen om grootmeester Timman te kloppen in het simultaan schaken.