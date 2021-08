LIVEBLOG: Emegha start dit seizoen tegen Go Ahead Eagles voor het eerst in de basis bij Sparta

Sparta gaat zaterdagavond in De Adelaarshorst op zoek naar de eerste overwinning van het seizoen. De Kasteelclub moet bij promovendus Go Ahead Eagles op bezoek. Rijnmond Sport is erbij!

Het is onrustig rondom Sparta. De Rotterdammers presteerden vorig seizoen erg knap, maar dat heeft er ook voor gezorgd dat een aantal spelers op de radars van andere clubs staan. In de eerste twee competitieduels sleepte Sparta niet het maximale resultaat eruit. Bij FC Utrecht werd er kansloos met 4-0 verloren. In eigen huis hielden de mannen van trainer Henk Fraser Heracles Almelo op 1-1. Sparta wil graag driemaal scheepsrecht maken en moet daarvoor Go Ahead Eagles verslaan.

De wedstrijd Go Ahead Eagles-Sparta begint om 20:00 uur en is live te volgen in Radio Rijnmond Sport. Dennis van Eersel zorgt voor het radioverslag in De Adelaarshorst. Dennis Kranenburg presenteert de show. Voormalig Excelsior- en Go Ahead Eagles-doelman Maarten de Fockert analyseert de wedstrijd. Radio Rijnmond Sport start om 19:00 uur en duurt tot en met 22:00 uur.

Luister hieronder live mee naar Radio Rijnmond Sport:

Wil je meepraten over dit duel? Laat dan hieronder een reactie achter. Er is ook een liveblog rondom Go Ahead Eagles-Sparta.

Go Ahead Eagles - Sparta (Aftrap 20:00 uur)

Opstelling Sparta: Okoye; Abels, Vriends, Heylen, Pinto; Mijnans, Smeets, Duarte; Emegha, Thy, Van Crooij