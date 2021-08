FC Dordrecht verliest ongeslagen status na ruime nederlaag in Oss

Het is FC Dordrecht zaterdagmiddag niet gelukt om de goede seizoenstart een vervolg te geven. In de vierde speelronde van de eerste divisie werd op bezoek bij TOP Oss voor het eerst dit seizoen verloren (3-0).

FC Dordrecht, waar Ruggero Mannes en Jop van der Avert hun basisdebuut maakten, begon matig aan het duel in het Frans Heesen Stadion. Al na zes minuten was het raak voor de thuisploeg. Een individuele actie van Richonell Margaret, die meerdere Dordtenaren het bos in stuurde en met een geplaatst schot doelman Bossin kansloos liet, was de Dordtse defensie te machtig (1-0).

Kay Tejan, vorig seizoen nog actief voor Kozakken Boys, stond tien minuten na rust met een hakbal aan de basis van de tweede treffer. Justin Mathieu tikte de bal vervolgens van dichtbij binnen. Stijn Meijer leek voor FC Dordrecht de spanning na driekwart wedstrijd terug te brengen, maar scheidsrechter Erwin Blank constateerde dat de bal de lijn niet was gepasseerd.

Tejan bekroonde zijn basisdebuut in de slotfase ook nog met een doelpunt. De aanvaller bepaalde de einduitslag daarmee op 3-0. In de slotfase mocht nieuweling Jacky Donkor aan Dordtse zijde nog debuteren.

TOP Oss - FC Dordrecht 3-0 (1-0)

6' 1-0 Richonell Margaret

54' 2-0 Justin Mathieu

80' 3-0 Kay Tejan

Opstelling FC Dordrecht: Bossin; Van der Avert (81’ N’Diaye), Van Huizen, Mannes (67’ Mannes); Savastano, Biberoglu (81’ Donkor), Hölscher, Schuurman, Pascu (66’ Miceli); Meijer, Agrafiotis (66’ Suray)