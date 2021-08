Tienkoppig Sparta lijdt gevoelige nederlaag bij promovendus Go Ahead Eagles en wacht nog op eerste zege

De avond leek voor Sparta nog zo goed te beginnen. Emanuel Emegha was namelijk al na vijf minuten heel dichtbij de openingstreffer. Een voorzet van Vito van Crooij werd door de jongeling op de lat geschoten, terwijl Sven Mijnans de bal in de rebound net over het doel van Warner Hahn volleerde. Maar waar Sparta net niet scoorde, deed Go Ahead Eagles dat een minuut later wel. Na een domme overtreding van Michaël Heylen op Isac Lindberg ging de bal op de strafschopstip. Het buitenkansje werd benut door Justin Bakker (1-0). Aan de andere kant beoordeelde scheidsrechter Jannick van der Laan een valpartij van Vito van Crooij als een schwalbe, een actie die werd bestraft met geel.

Michaël Heylen veroorzaakte voor Sparta de penalty, waaruit Go Ahead Eagles scoorde | Foto: VK Sportphoto - Mischa Keemink

Sparta kende na de vroege achterstand een goede fase, maar het vele balbezit werd niet omgezet in grote kansen. Aan de andere kant gebeurde dat wel. Isac Lidberg kwam een teenlengte tekort om Go Ahead Eagles op 2-0 te brengen, terwijl Sparta amper een halve minuut later weer goed weg kwam. Michaël Heylen schoof de bal zomaar in de voeten van Ragnar Oratmangoen, die de bal vervolgens net naast knalde.

Het was niet de laatste keer dat Sparta schutterde in de opbouw. Nadat Bart Vriends de bal net voor de pauze verspeelde aan Luuk Brouwers, was een katachtige redding van doelman Maduka Okoye noodzakelijk om een inzet van Martijn Berden onschadelijk te maken. Sparta was in de fase daarvoor zelf ook gevaarlijk via Emanuel Emegha en Vito van Crooij.

Rood voor Pinto

Na een zwakke eerste helft werd de schutterende Michaël Heylen vervangen door Tom Beugelsdijk. Tien minuten na rust kreeg Sparta opnieuw een tik te verwerken. Mica Pinto kreeg rood nadat hij hard doorging op Luuk Brouwers.

Jannick van der Laan toont de rode kaart, die hij geeft aan Sparta-linksback Mica Pinto | Foto: VK Sportphoto - Mischa Keemink

Het duurde daarna niet lang totdat de ploeg uit Deventer het tienkoppige Sparta de nekslag gaf. Giannis Botos knikte een voorzet van Boyd Lucassen bij de eerste paal achter de kansloze Okoye. Noemenswaardige kansen kreeg Sparta in het vervolg van de wedstrijd niet meer, waardoor de Kasteelclub ook na zaterdagavond nog altijd wacht op de eerste driepunter van het seizoen.

Go Ahead Eagles - Sparta 2-0 (1-0)

6' 1-0 Justin Bakker (strafschop)

60' 2-0 Giannis-Fivos Botos

Bijzonderheid: 53' Mica Pinto (Sparta, rode kaart)

Opstelling Sparta: Okoye; Abels, Vriends, Heylen (46' Beugelsdijk), Pinto; Mijnans, Smeets (64' Jans), Duarte (53' Overman); Emegha (73' Engels), Thy, Van Crooij (73' Goudmijn)