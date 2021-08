Feyenoord maakt werk van buitenspeler en wil Manchester United-aanvaller huren

Bij Feyenoord moet Diallo de concurrentiestrijd aangaan met Alireza Jahanbakhsh. De Rotterdammers wilden al langer zich versterken in de aanval. Een buitenspeler was namelijk een hoge prioriteit in De Kuip. Die lijkt Feyenoord dus te vinden met Diallo.

Diallo is een rechtsbuiten met een Ivoriaans en Italiaans paspoort. De aanvaller staat sinds januari 2021 bij Manchester United onder contract. Afgelopen winter kwam Diallo over van Atalanta Bergamo, waar hij enkele keren in het eerste elftal in actie kwam. Namens Manchester United speelde hij drie wedstrijden, waarin Diallo één assist gaf. Ook is de aanvaller international van Ivoorkust. Diallo speelde al drie interlands voor het Afrikaanse land, waarin hij één keer scoorde.

