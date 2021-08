Dirk Abels panikeert niet bij Sparta na 2-0 nederlaag bij Go Ahead Eagles

Zo verwijst hij naar de niet gegeven strafschop aan Vito van Crooij, die achteraf een gele kaart kreeg voor een schwalbe. “Ik vind niet dat de scheidsrechter daar een kaart voor moet geven, want hij werd wel degelijk geraakt”, is Abels van mening. Ook over de rode kaart voor Mica Pinto had Abels zijn twijfels. “Het was een ongelukkig rode kaart. Van wat ik heb gehoord, is dat het geen rode kaart was. Dan weet je dat het heel lastig gaat worden.”

Sparta wist na de tweede treffer van de thuisploeg geen kans meer te creëren. De stelling dat het leek alsof Sparta daarna enkel de schade wilde beperken, bestreed hij. “Ik denk dat we nog wel hebben geprobeerd druk te zetten, maar ik denk ook dat het wel belangrijk is dat – wanneer je zelf niet veel meer creëert – het 2-0 blijft.”

Geen reden tot paniek

Wat opviel in Deventer was dat Sparta in de opbouw veel steken liet vallen. “Dat gaat soms met enig risico. Je kunt de bal sowieso lang peren. Dat deden we vorig seizoen vaker. Dat viel toen goed. Nu willen we meer vanuit het voetballende aspect laten zien. Ik denk dat het grotendeels wel aardig gelukt is, maar dat we moeten blijven hameren op", zegt Abels.

Vorig seizoen begon Sparta ook matig aan het seizoen. Aan het einde van de rit mocht de Rotterdamse club echter meedoen aan de play-offs om Europees voetbal. Reden om te wanhopen is er volgens Abels nog niet. “Je hebt één punt uit drie wedstrijden. Er zijn nog genoeg wedstrijden die moeten komen. Ik denk dat het gelukje ook wel een keer met ons mee gaat zitten."