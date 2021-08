Sparta-trainer Henk Fraser: 'Ik weet dondersgoed hoe het gaat verlopen als dat niet gebeurt'

Henk Fraser is zelfkritisch en hoopvol na Go Ahead Eagles-Sparta (2-0)

Sparta maakte het zichzelf zaterdagavond in Deventer niet makkelijk. Met een dom weggegeven penalty in de openingsfase en een rode kaart vlak na de pauze werd Go Ahead Eagles door de Spangenaren behoorlijk in het zadel geholpen (2-0). Hoewel de wedstrijd volgens trainer Henk Fraser op enkele details werd beslist, was hij na afloop realistisch. Opnieuw sprak de oefenmeester van de Kasteelclub uit dat één of meerdere versterkingen een vurige wens is en blijft.

"Ik denk dat je daar zelf ook wel enigszins invloed op kan hebben", verwees de trainer van Sparta naar de sleutelmomenten die de wedstrijd in Deventer beslisten. "Maar natuurlijk kunnen wedstrijden door bepaalde momenten vervelend worden. Bij dat eerste moment, waarbij we een penalty tegen krijgen, kan ik niemand de schuld geven behalve onszelf."

Sparta speelde in de eerste helft niet onaardig. Fraser zag ook enkele positieve punten. "Wat me goed deed, was dat we na die 1-0 nog aardig speelden. Ik denk dat je niet echt kon zien dat het een behoorlijke tik was. Dat was al iets wat beter was dan in de afgelopen weken."

De rode kaart van Mica Pinto gaf Sparta tien minuten na rust de nekslag. "Dat was wel het definitieve punt waarop het echt lastig wordt. Als je iets wilt gaan forceren met een man minder, dan is dat voor ons wel heel pittig op dit moment." Terecht vond Fraser de kaart overigens niet.

Gelijkenissen

De huidige seizoenstart kent parallellen met de seizoenstart van vorig jaar. Ook toen startte Sparta matig aan de competitie, al vindt Fraser een vergelijking met destijds onzinnig. "Elk seizoen is weer nieuw", stelt hij. "Er zijn zaken die je kunt herkennen, maar toen hadden we wel andere tegenstanders."

Fraser constateert wel dat Sparta momenteel teveel belangrijke spelers mist. "Wat voor ons zou kunnen spreken, is dat we wel een aantal key players missen. En ook een aantal spelers dat nu, ondanks dat ze de wedstrijd speelden, afhaken. Je kunt niet ontkennen dat wanneer we Gaultiér (Overman, red.) in moeten laten vallen, dat dit de situatie is van dit moment."

De trainer van Sparta snapt best dat de buitenwacht daar geen boodschap aan heeft: "Maar ik moet blijven kijken naar de context. Daarom zeg ik op voorhand: als mensen kritisch willen zijn, dan moeten ze dat naar mij zijn. Ik moet zorgen dat deze spelers waarover ik nu beschik hetzelfde kunnen brengen, maar ik weet dat ze nog niet hetzelfde kunnen brengen. Daar hoeven zij geen boodschap aan te hebben. Mijn jongens kan niemand iets kwalijk nemen."

Gezocht: versterking

Het geeft wel aan dat de spoeling bij Sparta momenteel erg dun is. Fraser geeft al enkele weken aan dat Sparta dringend versterking behoeft. De tijd gaat, met het oog op de naderende transferdeadline op 31 augustus, nu wel dringen. "Voor de groep zou het heel goed zijn, maar voor mij persoonlijk zeer zeker ook. Ik weet dondersgoed hoe het gaat verlopen als dat niet gebeurt, want uiteindelijk hebben heel weinig mensen echt behoefte aan die context."

Fraser verlangt naar versterking, maar staart zich er niet blind op. "Dat hoop ik en ik ga er ook vanuit, maar de realiteit is dat ik nu deze groep heb. Die ga ik zeker niet naar beneden halen. Wij gaan gewoon met z'n allen keihard werken."

Eén versterking heeft Sparta zo goed als zeker binnen. De vorig seizoen gehuurde Aaron Meijers komt definitief over van ADO Den Haag. "We hebben met Mica (Pinto, red.) een hele goede back, maar Aaron Meijers heeft vorig seizoen laten zien - net als de hele groep - om er meteen te staan als het nodig is. Dat is fantastisch. Concurrentie is voor iedereen goed."