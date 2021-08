Wildwest in de Drechtsteden; na Alblasserdam ook woning in Hendrik-Ido-Ambacht betrokken bij mislukte cocaïnedeal

De politie onderzoekt een auto nabij de woning aan de Boezem in Alblasserdam. De wagen wordt later meegenomen voor verder onderzoek. | Foto: JB Media

De mislukte invoer van een grote partij cocaïne via de haven van Antwerpen leidt tot steeds meer onrust in de Drechtsteden. In de nacht van vrijdag op zaterdag speelden zich niet alleen incidenten af in Alblasserdam. Ook het nabijgelegen Hendrik-Ido-Ambacht werd in de nawee betrokken. Wie of wat volgt?

Een explosie en een niet ontploft explosief in Alblasserdam zorgden al voor veel opschudding, De beschieting van een woning aan de Tromplaan in Ambacht bleef bij al dat geweld nagenoeg onopgemerkt. Toch is ook dat voorval betrokken bij de serie aan incidenten die zich opvolgen, sinds eind juli een groot cocaïnetransport van 1900 kilo werd ontdekt in de haven van Antwerpen.

Volgens bronnen rondom het grote onderzoek heeft die beschieting ook verband met de zaak. Want: wie schuld heeft aan het mislukken van een drugstransport betaalt. En: als je niet kunt of wilt betalen voor het mislukken, dan bedreigen we je naasten.

Een maand na de ontdekking van de grote partij (1900 kg) cocaïne in Antwerpen is de beer los. Het begon met de (vergis)ontvoering van een man uit Hoofddorp, begin augustus. Een week later (13 op 14 augustus) vloog bewust een pand in brand in Zwijndrecht. De eigenaar - een man uit Alblasserdam - had zich toen al gemeld bij justitie met de mededeling dat hij het vermoedelijke doelwit van de ontvoerders was.

Zijn woning aan de Boezem in Alblasserdam werd op 14 augustus, de dag van de brand in het pand in Zwijndrecht, gesloten. Twee dagen later volgde dezelfde maatregel voor de woning van de dochter van zijn partner aan de Merelstraat in Alblasserdam. De burgemeester nam die maatregel om nieuwe escalaties te voorkomen en de veiligheid van en in de buurt te bewaken.

Beide panden werden sindsdien beveiligd. Dat kon niet verhinderen dat de woning aan de Boezem in de nacht van vrijdag op zaterdag door explosieven schade opliep. Het pand aan de Merelstraat bleef gespaard, omdat de poging tot vernieling mislukte omdat het explosief niet afging.

De criminelen maakten bij hun acties in Alblasserdam gebruik van geavanceerde technieken. Camera's via deurbellen en andere hulpmiddelen werden uitgeschakeld, zodat van het moment van de explosie in de directe omgeving geen beeldmateriaal beschikbaar is. Buurtbewoners voelen zich sindsdien onveilig. Ook werd zaterdag een wagen in de buurt van de woning aan de Boezem onderzocht en later weggesleept. Onduidelijk is waarom.

Dat ook Hendrik-Ido-Ambacht bij de zaak werd betrokken, was tot zaterdagmorgen onbekend. Op dat moment werd echter ontdekt dat een woning aan de Tromplaan ook beschoten was. Het pand zou ook een relatie hebben met de man uit Alblasserdam, het oorspronkelijke doelwit van de ontvoering. De woning is nadien door de burgemeester van Hendrik-Ido-Ambacht gesloten. In de buurt werd een vuurwapen gevonden. Onderzocht wordt of het wapen met het incident van doen heeft.

Wel is na dit weekeinde gebleken dat het verstandig was voor de bewoners van de gesloten woningen in Alblasserdam dat ze zijn ondergedoken.