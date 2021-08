Volg de kraker FC Utrecht-Feyenoord live op Radio Rijnmond

Feyenoord wil zondagmiddag graag de ongeslagen status in de eredivisie behouden. De Rotterdammers krijgen wel te maken met een pittige kluif, want het team van trainer Arne Slot gaat bij FC Utrecht op bezoek. Rijnmond Sport is er natuurlijk bij.

Om 12:15 uur wordt er afgetrapt in Stadion Galgenwaard. Feyenoord hoopt de Europese 3-1 nederlaag bij Elfsborg in de laatste voorronde van de Conference League weg te poetsen. Hoewel de Rotterdammers zich plaatsten voor de groepfase, wil Feyenoord de week graag afsluiten met een belangrijke overwinning.

In Radio Rijnmond Sport hoef je niets te missen van FC Utrecht-Feyenoord. Sinclair Bischop en Dennis van Eersel zijn de commentatoren in Utrecht. Dennis Kranenburg presenteert de show. Radio Rijnmond Sport is zondag maar liefst vijf uur lang in de lucht. De uitzending start om 12:00 uur en duurt tot en met 17:00 uur. Naast het mannenteam van Feyenoord, volgen we ook de vrouwenploeg bij haar debuut in de eredivisie. Frank Stout doet vanaf 12:15 uur verslag bij ADO Den Haag-Feyenoord.

Wil je meepraten over FC Utrecht-Feyenoord? Laat dan onder dit bericht een reactie achter. Er is ook een liveblog rondom dit belangrijke duel.

FC Utrecht - Feyenoord (Aftrap 12:15 uur)

Opstelling Feyenoord: n.n.b.