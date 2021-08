Feyenoord-spits Bozenik op huurbasis naar Tweede Bundesliga

De inmiddels 21-jarige Bozenik verruilde anderhalf jaar geleden het Slowaakse MSK Zilina voor Feyenoord. In zijn eerste seizoen onder trainer Dick Advocaat was Bozenik onder meer belangrijk met een winnende treffer in de slotfase tegen PEC Zwolle (3-4). Zijn tweede seizoen viel door een enkelblessure gedeeltelijk in het water.

Onder Arne Slot maakte Bozenik dit seizoen tot nu toe vooral in de voorrondes van de Conference League de nodige minuten als invaller, maar zicht op een basisplaats was er niet. Naast eerste spits Bryan Linssen had Bozenik ook nog concurrentie van Naoufal Bannis, die tegen FC Drita al eens in de basis mocht beginnen.