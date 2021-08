Schade na incident bij bedrijvencomplex Alblasserdam, brand mogelijk aangestoken

In Alblasserdam heeft in de nacht van zaterdag op zondag korte tijd brand gewoed bij een bedrijvencomplex aan de Edisonweg. De brand is mogelijk aangestoken, de politie onderzoekt wat de toedracht is.

De brand brak uit op de begane grond. Omdat de rook door het hele complex trok, zette de brandweer veel materieel in. Volgens een ooggetuige waren er nog voordat de brandweer aanwezig was al ruiten kapot bij een van de bedrijven in het complex. De omgeving is afgezet; de politie doet onderzoek naar de toedracht van de brand. Het vuur was vrij snel onder controle en de brandweer heeft daarna de gebouwen geventileerd.

De brand bij Smeets Ferry is het tweede incident in Alblasserdam dit weekend. In de nacht van vrijdag op zaterdag was er al een explosie aan de Boezem. Het Openbaar Ministerie onderzoekt of de twee incidenten iets met elkaar te maken hebben.