Feyenoord wordt afgetroefd in Utrecht en lijdt de eerste nederlaag van het seizoen

Waar afgelopen donderdag Wouter Burger nog de vervanger was van de geblesseerde Marcos Senesi, was het in Utrecht aan Ramon Hendriks. Feyenoord had het in de gehele eerste helft lastig met de thuisploeg. Na twaalf minuten spelen ging de bal op de stip, na een vermeende overtreding van Tyrell Malacia op FC Utrecht-aanvaller Anastasios Douvikas. De VAR greep echter in, haalde scheidsrechter Dennis Higler naar het scherm en die draaide zijn beslissing terug.

Na een halfuur spelen kwam Feyenoord andermaal goed weg. Quinten Timber schoot van afstand op de paal, waarna Moussa Sylla van dichtbij de rebound miste. In de tien minuten daarna hield de druk van FC Utrecht aan en was het eigenlijk wachten op een openingstreffer. Die kwam er even later ook, maar niet voor de thuisploeg. Op slag van rust schoot Luis Sinisterra Feyenoord met een schot in de korte hoek op voorsprong: 0-1.

Waar Feyenoord met een goal op een ideaal moment met een voorsprong leek te gaan rusten, kwam Utrecht in de laatste seconden van de blessuretijd toch al op gelijke hoogte. Een vrije trap van Adam Maher werd gemist door Gernot Trauner, waarna Douvikas de bal terug kon leggen op de volledig vrijstaande Willem Janssen. De aanvoerder van FC Utrecht schoot vervolgens van dichtbij de gelijkmaker binnen.

FC Utrecht scherp uit de kleedkamer

Na rust kwam Feyenoord, met Fredrik Aursnes binnen de ploeg als vervanger van Alireza Jahanbakhsh, in korte tijd diep in de problemen. Uit een hoekschop zette Sylla Utrecht snel op voorsprong, een paar minuten later ging de bal wederom op de stip voor de thuisploeg. Malacia werkte Simon Gustafson naar de grond, waarna laatstgenoemde de bal rustig binnen schoof: 3-1.

Met twee mokerslagen achter de rug moest Feyenoord op jacht naar de aansluiting. Een uitgelezen mogelijkheid leek zo'n 25 minuten voor het einde daar, maar Guus Til werd uiteindelijk in buitenspelpositie naar de grond gewerkt door Utrecht-aanvoerder Janssen. Geen strafschop voor Feyenoord dus. Een kleine vijf minuten later had Bryan Linssen de 3-2 op zijn schoen, maar hij schoof de bal op aangeven van Marcus Pedersen naast.

In het restant van de wedstrijd kwam Feyenoord niet meer in de buurt van een resultaat. FC Utrecht miste nog een aantal grote kansen op een vierde treffer, maar 3-1 werd uiteindelijk de eindstand. Daarmee was de eerste officiële nederlaag van Arne Slot als trainer van Feyenoord een feit.

FC Utrecht - Feyenoord 3-1 (1-1)

45' Luis Sinisterra 0-1

45+3' Willem Janssen 1-1

48' Moussa Sylla 2-1

51' Simon Gustafson (strafschop) 3-1

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Pedersen, Trauner, Hendriks, Malacia; Toornstra (81' Balde), Kökcü, Til; Jahanbakhsh (46' Aursnes), Linssen, Sinisterra