Feyenoord Vrouwen debuteren op het hoogste niveau met een gelijkspel

In de eerste eredivisiewedstrijd van de Feyenoord Vrouwen heeft de Rotterdamse ploeg een punt gepakt. Het team van coach Danny Mulder speelde voor driehonderd toeschouwers in het Cars Jeans Stadion met 1-1 gelijk bij ADO Den Haag.

Feyenoord opende in de zestiende minuut de score in dit duel. Sophie Cobussen zette de 0-1 op het scorebord. Lang konden de Rotterdamse vrouwen niet van de voorsprong genieten. Op het halfuur maakte Kirsten van de Westeringh namens ADO Den Haag gelijk (1-1). In de tweede helft scoorden beide teams niet meer. Daarmee was het eerste puntje in de clubgeschiedenis van de Feyenoord Vrouwen een feit.

Excelsior

Ook het vrouwenteam van Excelsior begon dit weekend aan de eredivisie. De Kralingers beleefden op eigen veld een dramatische avond. Ajax was met 7-1 te sterk. Danielle Noordermeer produceerde het enige doelpunt van de thuisploeg. Na deze nederlaag is Excelsior niet meteen de hekkensluiter van de competitie. VV Alkmaar heeft de rode lantaarn na de 8-0 nederlaag bij FC Twente.