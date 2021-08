Slot ziet Feyenoord terecht verliezen van FC Utrecht: 'We waren niet goed aan de bal'

"Maar ik denk dat je uiteindelijk wel kunt zeggen dat we terecht verloren hebben", vervolgt Slot. "We waren niet goed aan de bal, daarom hadden we geen grip op de wedstrijd en liepen we tegen counters aan. Utrecht was ook iets dominanter met gevaarlijke standaardsituaties."

"We kwamen volledig tegen de verhoudingen in nog op voorsprong. Als je er daarna twee tegen krijgt uit standaardsituaties, terwijl je al niet beter bent, wordt het heel lastig om hier in Utrecht tot een resultaat te komen."

Bekijk hieronder het hele interview met Feyenoord-trainer Arne Slot, waarin hij ook ingaat op eventuele versterkingen.