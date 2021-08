Kökcü na eerste competitienederlaag Feyenoord: 'Het was een vechtwedstrijd, Utrecht was daarin slimmer'

"Ik denk dat Utrecht gewoon beter dan ons was", vervolgt Kökcü. "De eerste helft hebben we niet kunnen voetballen zoals we normaal doen, Utrecht zette goed druk denk ik. Daarom kwamen we niet toe aan ons eigen spel. Het was een vechtwedstrijd, ik denk dat Utrecht daarin wat slimmer was."

Afgelopen donderdag speelde Feyenoord nog in Zweden tegen IF Elfsborg, in de vierde voorronde van de Conference League. Deze zondag wachtte FC Utrecht alweer om 12:15 uur. Waren de Rotterdammers daarom vermoeid? "Het speelt natuurlijk wel mee, maar ik denk niet dat we dat als excuus mogen gebruiken", vertelt Kökcü. "We zijn fit, ik denk niet dat we vandaag een vermoeide indruk achterlieten. Kwaliteit aan de bal maakte het vandaag lastig."

Bekijk hieronder het hele interview met Orkun Kökcü.