Uitgeklede Rotterdam Swim doet weer Rondje Noordereiland: 'Dat was best wel pittig, want er waren veel golven'

Vechten tegen de golven in de Nieuwe Maas met als kers op de taart de skyline van Rotterdam. Zo'n dertig fanatiekelingen sprongen zondag in het water voor de veertiende Rotterdam Swim, ook bekend als het Rondje Noordereiland.

De editie van dit jaar is noodgedwongen uitgekleed, vanwege de coronabeperkingen. Spijtig, vindt organisator Erik van Loon. "Dit jaar hebben we maar dertig startbewijzen. Dat is gewoon sneu. We hebben in het verleden meer dan 100 deelnemers gehad."

De deelnemers aan de drie kilometer lange zwemtocht hebben allemaal andere redenen om mee te doen. "Als Rotterdammer is het toch een eer om in de Maas te zwemmen," vindt iemand. Een ander is net op het Noordereiland komen wonen. "En nu ga ik met mijn moeder een rondje langs mijn huis zwemmen."

Stroming

De zwemmers starten, zoals ieder jaar, met dood tij. Van Loon legt uit: "De rivier die landuitwaarts stroomt en de zee die landinwaarts stroomt houden elkaar dan letterlijk in stand. Dat is het enige moment dat de zwemmers tegen de stroming in kunnen zwemmen. Op het moment dat de zee zich terugtrekt moet iedereen bij het Antwerpse Hoofd zijn. Dan kunnen ze echt de Nieuwe Maas op.

De Rotterdam Swim is geen wedstrijd. Het gaat niet om de beste tijd. Het is de geoefende zwemmer Maaike Waaijer die na een uurtje als eerste het rondje Noordereiland heeft geklaard. "Het was super! Zo leuk om te doen en om de stad vanuit het water te zien." Na de Willemsbrug, richting de Erasmusbrug, had Maaike, net als alle zwemmers, wel een moeilijk moment. "Dat was best wel pittig, want er waren veel golven. Dus dat was even werken."

Veel deelnemers vonden het zwemmen op zich al leuk, maar de omgeving was toch de leukste attractie. "Je mag onder die prachtige Hef door zwemmen", zegt deelneemster Linda Goderie. "Normaal gesproken zie je die alleen van de bovenkant. En de Willemsbrug ook. Daar te zwemmen is toch fantastisch. Ik heb echt genoten."