Streep door de rekening voor Feyenoord: Komst Diallo gaat door blessure niet door

Feyenoord en Diallo hoopten nog dat de blessure mee zou vallen, maar zondagavond is in overleg met Manchester United besloten dat hij in Engeland gaat revalideren. De aanvaller hoefde alleen nog medisch gekeurd te worden en zou na dit weekend gepresenteerd worden in De Kuip.

Technisch directeur Frank Arnesen heeft nog twee dagen om een plan B uit te voeren en een andere aanvallende versterking te presenteren voor de Rotterdammers. Daarnaast wordt er in de laatste dagen van deze transferwindow ook nog gewerkt aan de komst van een centrumverdediger. PSV'er Nick Viergever is hierbij één van de opties voor Feyenoord.