VIDEO: Vlammenzee legt loods deelscooterbedrijf Spaanse Polder in as

Vlammenzee legt loods deelscooterbedrijf Spaanse Polder in as

In een loods aan de Linschotenstraat in Rotterdam-Spaanse Polder is maandagmorgen vroeg brand uitgebroken. De brandweer kon voorkomen dat de vlammen oversloegen op de loodsen ernaast, maar van de loods waar de brand woedt is weinig meer over. Het pand is van een bedrijf dat elektrische scooters verhuurt. Op moment van de brand stonden er scooters in de loods, maar de brandweer weet niet hoeveel. Het pand moet als verloren worden beschouwd, zegt de brandweer.

De brand brak even voor 05:00 uit, al snel sloegen de vlammen aan alle kanten uit het pand. Hulpdiensten trokken massaal naar het bedrijventerrein in Spaanse Polder. De rook waait in de richting van de A20 en Delfshaven in het zuiden. De veiligheidsregio adviseerde ramen en deuren te sluiten aan wie last heeft van de rook.

"Het lijkt erop dat we het bij dit ene pand kunnen houden", zei een woordvoerder van de brandweer om 06:20 uur. Brandscheidingen in de muren hebben ervoor gezorgd dat de panden ernaast niet veel meer dan wat rook- of waterschade hebben. De brand was rond 06:45 uur nog niet 'brand meester' maar wel redelijk onder controle. De rookontwikkeling was toen ook nog maar beperkt.

Om 09:40 uur zijn zes van de acht bluswagens terug naar de kazerne, de brandweer is nog wel aan het nablussen.

Meer informatie volgt.