Het weer van vandaag: na wolken komt zonneschijn

Vanochtend is het eerst nog bewolkt en droog. Vanmiddag komt geleidelijk de zon geregeld tevoorschijn. Het wordt 21 graden en de noordenwind waait matig en aan zee soms vrij krachtig. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen en blijft het droog. Met name in het oosten van de regio bestaat er kans op mist. Er waait een zwakke tot matige noordenwind.