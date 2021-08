Eerste schooldag zonder anderhalve meter: 'Niet meer 3 minuten voor de les je bed uit rollen'

Na een schooljaar grotendeels online les op afstand, mondkapjes binnen en anderhalve meter afstand in de klas, mogen leerlingen nu weer zo goed als zonder coronamaatregelen naar school. Alleen in de gangen draagt iedereen nog een mondkapjes, afstand houden hoeft niet meer. Op de pabo-opleiding van InHolland in Rotterdam hebben leerlingen en docenten er zin in.

Laura Verhey en Lize Berkelouw zijn allebei 3e-jaars pabo-studenten en zijn blij dat ze weer naar school mogen. "Zin om iedereen weer te zien en op school te zijn", zeggen ze allebei. "Wel even wennen dat de wekker weer om 07:00 uur gaat in plaats van drie minuten voor de les begint je bed uit komen om achter de laptop te gaan zitten", voegen ze er lachend aan toe.

In je aura

Wat Laura en Lize betreft is dat het wel waard. "De motivatie ging helemaal naar beneden. Je gaat al snel wat anders doen en de les staat dan op de achtergrond aan."

"Het is ook wennen dat er aan tafel vlak naast je iemand in je aura zit", lachen ze. "Maar de pabo is een sociale opleiding, het is toch wel fijn om gewoon weer naast iemand te zitten, in plaats van medestudenten op je scherm te zien." Een vraag stellen is nu ook wat makkelijker. "Dat doe je online toch wat minder snel en op een mail heb je soms pas na een week reactie. Hier na vijf minuten."

Omdat er veel meer behoefte aan contact was dan anders, hebben de twee studenten vorig jaar een studievereniging opgericht. "Om ervoor te zorgen dat ondanks de corona het allemaal iets makkelijker wordt. Soms stap je makkelijker op een medestudent af dan op een docent."

Prikplek op school

De studenten zijn niet bang voor besmettingen en vinden het ook niet heel erg dat niet iedereen is gevaccineerd: "Zelftesten gebruiken, elkaar goed in de gaten houden, thuisblijven als je ziek bent..." Wie zich wel of niet hebben laten inenten weten ze niet. Dat weet de school ook niet. Wel komt er een plekje in het schoolgebouw waar studenten zich kunnen laten vaccineren, als ze dat nog niet hebben gedaan.

Op de pabo krijgen alle studenten weer fysiek les, maar andere opleidingen geven een mix aan online lessen en fysieke lessen. Naast de mondkapjes in de gangen is er nog één regel: niet met meer dan 75 mensen bij elkaar komen. De school regelt zelf zo veel mogelijk eenrichtingsverkeer in de gangen.