Verkeer loopt vast rond Haringvlietbrug (A29) na schoolvakantie

Lieke woont op Goeree-Overflakkee en werkt als fysiotherapeut in Schiedam. Dat betekent dat ze dagelijks over de Haringvlietbrug naar werk moet rijden. Het autoritje van Achthuizen naar het ziekenhuis in Schiedam kost haar normaal 40 minuten. Nu de schoolvakanties voorbij zijn, beginnen de maatregelen pas echt goed voelbaar te worden voor het verkeer over de brug. Lieke stond om 07:45 uur nadat ze de N59 bij de verkeerslicht oprijdt al vast. Ook vanuit Noord-Brabant op de A29 staat file.

Op de Haringvlietbrug zijn de rijstroken flink versmald en mag je nog maar 50 kilometer per uur rijden. Dat is om te voorkomen dat de klemmen en bouten onder de brugklep los trillen. De maatregelen gaan twee jaar duren, tot het grote onderhoud aan de brug in 2023 start.

"Als dit twee jaar zo gaat, dan moet ik of veel eerder weg, of misschien bij mijn moeder in Maassluis slapen", vertelt Lieke vanuit een stilstaande auto. Eerder of later beginnen is voor haar werk geen optie, Lieke zit vast aan normale kantoortijden voor het helpen van de patiënten in het ziekenhuis.

Volgens de ANWB is de vertraging zo'n 20 minuten. Lieke deed er 30 minuten langer over. Normaal kost het haar 5 minuten om naar de Haringvlietbrug te rijden, maandagochtend deed ze daar 35 minuten over. Onderweg werden eventuele sluiproutes geblokkeerd door politie en Rijkswaterstraat. De twee versmalde rijstroken op de brug zelf zijn volgens Lieke eigenlijk maar één rijstrook. "Je kunt wel op twee rijstroken rijden, maar dan om en om en niet naast elkaar", zegt ze.