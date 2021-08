De invallen waren onder meer op de Vuurplaat, in De la Reystraat (Tweebosbuurt), Hendrikstraat (Oud Crooswijk) en Taandersstraat (Mathenesse). De politie verwacht in de loop van de dag resultaten van de actie bekend te kunnen maken.

Een 18-jarige Rotterdammer werd anderhalve week geleden aangehouden in een woning in Spijkenisse. Hij zou betrokken zijn bij het beschieten van woningen in de Rose-Spoorstraat, op de Vuurplaat en in de Feijenoordhaven. Hij zit inmiddels langer in voorarrest.

Politie valt woningen binnen op zoek naar verdachten beschietingen Feijenoord | Foto: Rijnmond/Tenny Tenzer

De politie liet onlangs weten tussen alle beschietingen een verband te zien. Drugs zouden centraal staan in ruzies, die de aanleiding zouden zijn voor het geweld.

Politieagenten besturen drone bij invallen voor beschietingen in Feijenoord | Foto: Rijnmond