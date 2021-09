Gefeliciflapstaart, Erasmusbrug is jarig: 'Ik trek een flessie champagne open als eerbetoon'

Inmiddels is het filmpje, waarin het twintigjarig bestaan van de brug wordt gevierd, bijna 800 duizend keer bekeken. Of die interesse er is vanwege de brug of vanwege Martins tirade over Amsterdammers, is nog maar de vraag. Tijdens het gesprek gaat het, mede dankzij Martin, voornamelijk over de verschillen tussen Rotterdam en Amsterdam. Als het aan het duo ligt, neemt Rotterdam een welverdiende koppositie in op cultureel vlak. Wat is daar sinds de opnames eigenlijk van gekomen?

"Er is geen spetter veranderd", zegt een lachende Martin via de telefoon. "Mensen luisteren niet naar mij, maar misschien is dat wel goed." De rasechte Rotterdammer heeft zijn afkeur voor de hoofdstad nooit onder stoelen of banken gestoken. De kans om vanaf een Rotterdams icoon als de Erasmusbrug zijn klaagzang te doen, heeft hij dan ook met beide handen aangegrepen. "Zeiken op Amsterdam is altijd leuk. Zij denken namelijk dat zij de wijsheid in pacht hebben en Nederland kunnen besturen. Wij hebben gewoon een veel leukere, moderne stad."

Tijdens het gesprek vanaf de brug ging het vooral over de centralisering van de media in Amsterdam en Hilversum, maar als het aan Martin ligt zouden die shows net zo goed naar Rotterdam kunnen komen. Dat vindt hij vijf jaar later nog steeds. "Ik vind het nog steeds onbegrijpelijk dat die talkshows daar zitten. Alles speelt zich altijd af bij hen. Waarom richten wij de Euromast niet in voor een talkshow?"

Aan de telefoon vertelt hij dat hij wel een vermoeden heeft waarom het tot dusverre nog niet is gelukt om van Rotterdam dé mediastad van Nederland te maken. "Die Amsterdammers durven de weg niet op naar Rotterdam", zegt hij lachend. "Ze komen nooit buiten de ring, dus die hebben nog nooit verkeer meegemaakt. Ze schrikken zich een ongeluk als ze hierheen rijden. De meesten durven de A4 niet op."

Tijdens de opnames van zijn film De Marathon, die zich hoofdzakelijk afspeelt in Rotterdam, werkte Martin ook samen met een crew uit Amsterdam. "Die kwamen 's ochtends pas om half elf aankakken omdat ze in de file stonden."

'Je staat teringhoog en het waait knoeihard'

Boze reacties op zijn uitspraken heeft hij niet gehad van zijn Amsterdamse collega's in het mediacircuit. Ook online viel het allemaal nog wel mee. Volgens Martin komt dat vooral omdat hij überhaupt geen reacties opzoekt. "Ik lees nooit iets over mezelf. Het maakt mij heel weinig uit wat mensen daarvan vinden. Ik ben ook wel eens met Rutger Castricum door Rotterdam gelopen om de stad aan te prijzen. Mensen kunnen het leuk vinden, maar ook niet. Ik heb gewoon m'n eigen stijl", zegt hij.

Martin denkt niet dat hij dat nog eens naar het kopje van de brug gaat. "Je staat teringhoog en het waait knoeihard. Het was leuk om daar te staan, en het is natuurlijk een ontzettend mooi uitzicht, maar ik kreeg vooral de haren van Fidan in m'n gezicht", zegt hij al grijnzend. "Het was ook een hele rare klim. Eerst ga je met een liftje, en dan krijg je een soort kruipdoor-sluipdoor trappenhuisje. Dan krijg je bij het laatste stukje nog een raar trappetje, en daarna sta je boven."

De klim maakt Martin geen tweede keer, maar toch laat hij het jubileum van de brug niet stilletjes aan zich voorbij gaan. "Ik trek er wel een flessie champagne op open hoor, en ik rijd er ook wel even keihard overheen. Dat is mijn eerbetoon."

Erasmusbrug Rotterdam | Foto: Rick Huijzer

Een soort cabaretshowtje

En praten deden ze. Vooral Martin, herinnert Fidan zich. "Ik heb vooral staan lachen om hem. We kregen hele leuke reacties, zelfs uit Amsterdam en omstreken. Want geef hem eens ongelijk", lacht ze. "Ik kon me herinneren dat men vooral vond dat hij gelijk had. Hij brengt het op zo'n manier dat je denkt: 'Daar zit wat in.' We kennen hem als beroepsklager, maar het is echt een warme man."

Ook wil Fidan nog steeds, net als tijdens het gesprek, dat meer talkshows Rotterdam als zendlocatie gaan zien. "Martin kan dat dan heel grof, maar wel heel goed onder woorden brengen. Hij heeft wel gewoon een punt. Ik wil me bij de volgende dingen die ik ga doen wat meer op Rotterdam te focussen."

In haar tijd als presentatrice van De Vooravond met mede-Rotterdammer Renze Klamer mocht Fidan toch eventjes werken vanuit haar geliefde Maasstad. Tijdens het afgelopen Eurovisiesongfestival werd de talkshow een week lang vanuit Ahoy gepresenteerd. "Dat was echt de leukste week ever", zegt Fidan. "Ik was echt trots als Rotterdammer."

'Mensen hebben sympathie voor Rotterdam'

Eén van de belangrijkste redenen dat Fidan graag vanuit haar eigen stad zou willen werken, is haar kindje. "Martin en ik zijn allebei mensen die werk doen waar we vaak te maken hebben met dingen buiten Rotterdam. Ik ben constant onderweg. Ik breng 's ochtends mijn kind naar school, moet daarna naar Amsterdam en dan ben ik 's avonds pas laat thuis.Toen we in Ahoy werkten voelde dat ook veilig, want dan kon ik snel bij mijn kind zijn."

De afgelopen jaren heeft Fidan vaker geprobeerd om talkshows naar Rotterdam te halen, zoals de Vooravond. Tot nu toe hebben haar pogingen weinig succes gehad, maar wat Fidan betreft is het de strijd waard. "Er is wel wat veranderd. De behoefte is vanuit het gewone publiek hoorbaar geworden, en in de publieke opinie heerst het meer. Ik werd zelfs op straat aangesproken door mensen die mij succes wensten. Toen dacht ik: het wordt echt gegund, mensen hebben sympathie voor Rotterdam. Dat komt natuurlijk ook omdat hier hele leuke mensen wonen."

'Hier zitten de kunstenaars en intellectuelen'

Wel begrijpt Fidan waarom er geen talkshows uit Rotterdam komen. "Veel mensen die bij de omroepen werken, wonen in en om Hilversum en Amsterdam. Als je de hele tijd je redacties in Amsterdam optuigt, is het ook logisch dat mensen daar vandaan komen. Maar dat kun je hier stapsgewijs ook opbouwen", legt ze uit. Uiteindelijk draagt ze de hoofdstad een warm hart toe. "Die rivaliteit is soms verbroederend. Dat grappenderwijs een beetje dollen met elkaar."

De Erasmusbrug | Foto: Rick Huijzer

Fidan ziet Rotterdam als hét toekomstige centrum voor kunst en cultuur in Nederland. "Rotterdam krijgt steeds meer aantrekkingskracht. Het begint echt een beetje zoals New York te worden in mijn ogen. Hier zitten de kunstenaars en intellectuelen. Dat ruige, vrijdenkende volk. Ik draag daar graag mijn steentje aan bij", zegt Fidan trots.

Die trots voelt ze nog iedere keer als ze over de brug fietst met haar zoontje. "Laatst liepen we eroverheen. Toen vertelde ik hem dat ik in het topje had gezeten. Hij snapte niet dat dat kon", lacht ze. "Los daarvan kijk ik toch altijd even naar boven. Het is echt een ervaring die je nooit meer vergeet, en ik ben heel blij dat ik er met Martin aan mee heb mogen doen."