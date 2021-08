Sparta versterkt zich opnieuw met Aaron Meijers

Aaron Meijers is terug bij Sparta. De linksback komt transfervrij over van ADO Den Haag. Vorig seizoen werd de Brabander ook al gehuurd van de naar de Keuken Kampioen gedegradeerde club.

Bij Sparta moet Meijers de concurrentie aangaan met Mica Pinto. Omdat de Luxemburger in de wedstrijd bij Go Ahead Eagles rood kreeg is het niet ondenkbaar dat Meijers de volgende wedstrijd van Sparta tegen PEC Zwolle direct in de basis begint. Vorig jaar kwam Meijers tot 25 optredens voor Sparta. De voormalig-speler van RKC werd afgelopen weekend door ADO Den Haag al aan de kant gehouden, omdat de transfer in een afrondende fase was.