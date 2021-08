Podcast Feyenoord: 'We hadden toch al ingecalculeerd dat Feyenoord ook weleens gaat verliezen?'

In een nieuwe podcast over Feyenoord blikt de sportredactie van Rijnmond terug op de nederlaag van de Rotterdammers in Utrecht (3-1). Er valt voldoende te bespreken na de wedstrijd waarin Feyenoord de ongeslagen eredivisiestatus kwijt raakte.

"Maar laten we niet in paniek raken, we hadden toch al voorspeld dat dit Feyenoord ook weleens tegen een zeperd aan zou lopen? Dat weet je als dit de selectie blijft. Er hoeven maar één of twee radertjes weg te vallen en de spoeling is dan dun," zegt Sinclair Bischop.

Ruud van Os vult aan: "Feyenoord doet niet mee om de titel dit jaar. Dat weten ze zelf, dat verwacht geen enkele supporters en ook in de media niet. Dan weet je dus dat ze ook wedstrijden gaan verliezen en dat is zondag gebeurd."

Dennis van Eersel denkt dat de nederlaag niet nodig was geweest als er beter was verdedigd bij de standaardsituaties. "Dat is de basis. Ik las dat mensen vonden dat Utrecht zoveel beter was, maar als je kijkt naar kansen uit veldspel viel dat wel mee. Utrecht was wel net wat scherper en feller leek het. Maar als Feyenoord gaat werken aan het beter verdedigen van standaardsituaties, dan valt dit in de toekomst wel te ondervangen."

