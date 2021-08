Gemeente Lansingerland: kijk uit naar loslopende varaan die hond beet

Deze opmerkelijke situatie begon eerder deze maand met een gewonde hond. Die zou zijn gebeten door een reptiel. Boa's en de milieupolitie konden toen niets vinden. Op basis van de bijtsporen en de beschrijving door het baasje van de hond, is niet zeker te zeggen wat voor hagedis het is, maar het vermoeden is een varaan van 35 centimeter.

Zaterdag is het dier weer gezien, daarom heeft de gemeente hekken en linten om het park gezet. De vraag is nu of en hoe het dier gevangen kan worden.

Gemeente Lansingerland: kijk uit naar een loslopende hagedis van ongeveer 35 centimeter | Foto: Rijnmond

Giftig

Het is in ieder geval niet de bedoeling dat omwonenden of avonturiers zelf op zoek gaan naar het mysterieuze reptiel om het te vangen, sommige reptielen kunnen giftig zijn als ze bijten. Als je de hagedis ziet, moet je de Dierenambulance bellen. Maar de gemeente vraagt buren wel goed op te letten en kinderen liever even niet tussen de struiken of in de bosschages te spelen.

Waar de hagedis vandaan komt en hoe die in een woonwijk terecht komt, is ook een groot raadsel.