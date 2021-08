Podcast Sparta: 'No way dat Sparta gaat degraderen'

"No way dat Sparta gaat degraderen," spreekt Ruud van Os klare taal in de podcast. "Er is niets aan de hand bij Sparta, we zijn drie wedstrijden onderweg. Kom op zeg!"

"Vorig seizoen begonnen we ook slecht en was er ook na de winterstop een flinke dip," vult Anton Slotboom aan. "We denken dat vorig seizoen het beste aller tijden was, maar dat was helemaal niet het geval. In die zin is er niet zoveel aan de hand. Maar dat er een waslijst aan spelers is die ons wil verlaten, wat dat betreft is er wel iets aan de hand."

Ruud van Os is het daar niet mee eens. "Een waslijst... dat valt wel mee. Neem het voorbeeld van Groningen dat een speler het hoofd op hol brengt, gouden bergen beloven, en dan naar Sparta met een fooi gaan."

