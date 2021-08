86-jarige vrouw uit Barendrecht bedreigd en overvallen in woning

Een 86-jarige vrouw uit Barendrecht is zaterdagnacht rond 05:30 uur overvallen in haar woning aan de Middeldijk. Ze was aan het slapen toen er opeens een onbekende man met licht in haar gezicht scheen. De overvaller dreigde haar neer te schieten als hij geen geld kreeg.

Terwijl de overvaller de kasten doorzocht en bezig was in een andere kamer, zag de vrouw haar kans schoon. Ze drukte het alarm in en belde haar dochter. De agenten gingen direct op het alarm af, maar bij aankomst was de overvaller al verdwenen. Of de overvaller buit heeft gemaakt, is onbekend.

De politie heeft zondag een buurtonderzoek verricht en camerabeelden opgevraagd. Ook vraagt de politie getuigen die iets gezien of gehoord hebben om zich te melden.