Maccabi Haifa-Feyenoord naar dinsdagmiddag

Het aanvangstijdstip van de eerste wedstrijd van Feyenoord in de Conference League is vervroegd. In plaats van donderdag 16 september wordt de wedstrijd nu al op dinsdagmiddag 14 september om 16:30 uur gespeeld. Door de wijziging moet de competitiewedstrijd tussen Feyenoord en Heracles, die gepland stond op zondag 12 september worden verplaatst.