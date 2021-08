Everse niet in paniek na eerste nederlagen Feyenoord: ‘Slot moet je de tijd geven’

“Trauner en Til doen het goed, Jahanbakhsh is op de goede weg. Aursnes vind ik rustig aan de bal en met overwicht. Feyenoord is al een stuk beter dan tegen Drita,” zegt Everse. “Er komt een heel aardig elftal te staan dit seizoen, ze hebben er weer lol in. Arne Slot moet je de tijd geven, voordat zij zijn visie kunnen uitvoeren.”

De nederlaag tegen Utrecht had niets te maken met de tactiek van Feyenoord. De Rotterdammers werden op agressiviteit geklopt én incasseerden de tegengoals uit standaardsituaties. “Je kunt daar afspraken over maken, maar als er één iemand staat te slapen dan is dat niets meer waard. Van der Hoorn hangt op Toornstra, misschien wel een overtreding. Maar hij zegt daar niets van, dan ga je toch naar de scheidsrechter toe?”

Toornstra de rest van het middenveld was sowieso debet aan het slechte resultaat, vindt Everse. “Het probleem lag op het middenveld. Utrecht was daar heer en meester. De spelers van Feyenoord waren onzichtbaar maar dat had ook met de tegenstander te maken. Utrecht is een vervelende ploeg, áls ze zo agressief spelen. Het punt is dat zij dit niet elke week kunnen opbrengen.”

Ook geen paniek bij Sparta?

Ook Sparta verloor, maar niet voor het eerst. De teller na drie duels staat op één punt. Toch maakt Everse ook over het team van Henk Fraser nog niet zo ongerust. Hoewel het naderende vertrek van Abdou Harroui wél bepalend gaat zijn.

“Dat is wel je beste speler die nu weg gaat. En dat kan, maar kijk wat er voor terug komt. Niets. Dan wordt het er wel echt minder op.”

Bekijk hieronder de hele uitzending.