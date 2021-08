Schorpioen verbergt zich in lading knuffels bestemd voor coronateststraat en prikt medewerker

Medewerkers van de coronateststraat in Zuidland werden onaangenaam verrast door een onverwachte verstekeling in een doos met knuffels: een schorpioen. Een medewerker van de ambulance Rotterdam-Rijnmond werd tijdens het uitpakken van de knuffels in zijn vinger geprikt door het dier en is ter controle naar het ziekenhuis gebracht. De schorpioen is gevangen en de man hield aan het incident alleen een zere vinger over.