Berkel op zoek naar bijtgrage varaan: 'Vallen met vlees moeten reptiel lokken'

Van het een op het andere moment gebeurde het, vertelt de eigenaar. Hij was zijn hond aan het uitlaten toen er iets over de grond vloog. Het ging zo snel, dat hij niet zag of de hagedis met zijn tanden in de kont of staart van de hond zat. Ook kon hij amper wat doen. “Maar ik zag wel meteen dat het niet goed was.”

'Eng idee'

Buurtbewoners in de omgeving van het Sterrewijkpark kregen vrijdag een bijzondere oproep van de gemeente in de brievenbus. Of ze wilden uitkijken naar een loslopende hagedis. Ze hopen dat het reptiel zo snel mogelijk wordt gevonden. Zo zegt een vrouw uit de buurt vooral bang te zijn dat de hagedis haar eigen hond aanvalt. "Of dat de hond op kinderen afgaat. Ik vind het een eng idee en hoop dat die snel wordt gepakt."

De tienjarige Jayhlen, ook afkomstig uit de buurt, zegt het reptiel al zes tot zeven keer te zijn tegengekomen. "Tijdens het buitenspelen en toen ik mijn hond uitliet. Ik ben er zelf niet bang voor, maar een van mijn vriendjes kwam hem tegen en moest toen gillen. Ik vind het zielig als het reptiel andere kinderen of huisdieren gaat bijten."

Afgelopen weekend is een deel van het park afgezet. Ook staan er sinds maandag waarschuwingsborden.

Lelijke wond

De eigenaar haalde opgelucht adem. “Als die mij had gebeten, had ik misschien wel net zo’n wond als m’n hond. Daar zat ik niet op te wachten.” In eerste instantie leek de wond een beetje te slinken, maar nu lijkt die weer erger te worden.

Reptielenvanger Björn Beun | Foto: Rijnmond

De varaan is nog zoek. Reptielenvanger Björn Beun is ingeschakeld om te helpen met het zoeken van het beest. "Morgen worden er een aantal vallen gezet met vlees erin die vier keer per dag worden gecontroleerd. Maar het is heel lastig om zulke reptielen te vangen, omdat je ze bijna niet ziet. En als ze opgewarmd zijn, zijn ze heel snel. We houden goede hoop."

'Nemen zekere voor onzekere'

Pieter van de Stadt, burgemeester van Lansingerland, zegt dat 'er iets bijzonders aan de hand is'. "Er is een hagedisachtig reptiel gesignaleerd van zo'n 35 centimeter groot. Die kunnen hard bijten. We nemen het zekere voor onzekere, en zetten het park af tot we de hagedis hebben gevonden. Dat is tot op heden niet het geval."

Pieter van de Stadt | Foto: Rijnmond

Het is niet de bedoeling dat omwonenden of avonturiers zelf op zoek gaan naar het mysterieuze reptiel om het te vangen, omdat sommige reptielen giftig kunnen zijn als ze bijten. Als je de hagedis ziet, moet je de Dierenambulance bellen.

Waar de hagedis vandaan komt en hoe die in een woonwijk terecht komt, is ook nog een groot raadsel. De eigenaar van het beest, als die er is, heeft zich nog niet gemeld.