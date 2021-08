Zwaan loopt dagen rond met vishaak door bek: ‘Moesten hem uit lijden verlossen’

Dat zegt Edwin Vosselman, werkzaam bij reddingsteam Zwanengroep Zuid-Holland. “Dit gaat echt door merg en been. Het is erg uitzonderlijk. We halen ze in principe wekelijks van het water af met vishaakproblemen, maar hier lijkt moedwillig hard te zijn getrokken.”

Zwaan ernstig verzwakt

Het reddingsteam werd maandagmiddag gebeld om de zwaan te helpen. Ook de Zeehavenpolitie, die van Rozenburg naar Vlaardingen voer, hielp mee. “We hebben alles gedaan om het dier te pakken te krijgen.”

De Zwanengroep Zuid-Holland heeft geholpen om de zwaan uit het water te halen | Foto: Zwanengroep Zuid-Holland

Het lukte uiteindelijk om het dier aan de kant te krijgen. Volgens Vosselman was de zwaan ernstig verzwakt. “Je kon zien dat het dier een aantal dagen niet had gegeten.” Hoe hij dat weet? “Toen we hem uit het water haalde, verzette hij zich nauwelijks. Zijn vechtlust was eruit. Als een zwaan gezond is, probeert hij weg te vliegen.”

Wond ontstoken

Ook zagen ze dat de vishaak er al een aantal dagen in zat. “De wond was ontstoken en je zag gestold bloed zitten. Dan weet je dat het om oud bloed gaat.” Vosselman zag tot zijn spijt ook dat er was getrokken aan de vislijn. En hard ook. “Ga niet trekken aan zo’n dier, maar bel de Dierenbescherming”, is zijn advies.

De zwaan was er zo erg aan toe, dat het moest worden ingeslapen. “We moesten hem uit zijn lijden verlossen.”