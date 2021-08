Betonblokken geplaatst voor huis in Alblasserdam waar afgelopen weekend explosie afging

De gemeente Alblasserdam heeft betonblokken neergelegd voor het huis aan de Boezem, waar afgelopen weekend nog een explosief afging. De woning is onlangs door de gemeente gesloten in verband met de zogenoemde vergisontvoering.

Een man uit Hoofddorp werd begin deze maand ontvoerd, maar dat was een vergissing. De daders hadden het voorzien op de 59-jarige man uit Alblasserdam die iets te maken zou hebben met een onderschept drugstransport. Het huis aan de Boezem is van de vriendin van een 59-jarige Alblasserdammer.

Brandstichting voorkomen

De stootblokken moeten voorkomen dat criminelen op het huis inrijden of brandstichten. Voor een huis aan de Merelstraat is een camera geplaatst. Op die plek werd afgelopen weekend ook een explosief gevonden, maar die kon op tijd onschadelijk worden gemaakt. In het huis aan de Merelstraat woont de dochter van zijn vriendin.

Ook bij het bedrijf Smeets Ferry aan de Edisonweg in Alblasserdam zijn inmiddels betonblokken geplaatst. Daar was gisternacht nog brand gesticht.