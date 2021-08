Het weer van vandaag: zon en bewolking

Vandaag zijn er zonnige perioden en blijft het droog. In de loop van de middag verschijnt er meer bewolking. De temperatuur komt uit op 21 graden en er waait een matige en aan zee soms vrij krachtige noordenwind, windkracht 3 tot 5.

Vanavond en vannacht raakt het overal bewolkt en blijft het vrijwel droog. Het koelt af naar 13 graden. De noordenwind waait zwak tot matig.

Morgenochtend is het bewolkt, maar het blijft wel droog. In de middag komt de zon langzaam wat vaker tevoorschijn. De temperatuur loopt op naar 20 graden. De noordenwind waait zwak tot matig, windkracht 3 tot 4.

VOORUITZICHTEN:

De komende dagen is het rustig en droog weer met de meeste zonuren op vrijdag en zaterdag. In de middag wordt het 20 graden. Op zondag wordt het iets warmer met maxima tot 23 graden in het oosten van de regio.

GEMIDDELDE TEMPERATUUR:

Tussen 1 en 10 september bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur op Rotterdam Airport 20,4 graden en de minimumtemperatuur 11,7 graden. Er valt gemiddeld 31,6 mm neerslag.