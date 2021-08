Kroongetuige Tony de G. uit Spijkenisse gehoord in proces tegen moordende motorclub Caloh Wagoh

De kroongetuige - geboren in Schiedam en getogen op een kamp in Spijkenisse - was zelf in 2017 zelf ook bij een liquidatie betrokken. Hij bestuurde de vluchtauto, die werd gebruikt bij de liquidatie van Jaïr Wessels in Breukelen. Daarna zou hij via Caloh Wagoh opdracht hebben gekregen om Barendrechter Zeki Yumusak te doden. De G. had daar geen trek in en vluchtte naar Spanje.

Kort nadat hij daar in oktober 2017 werd aangehouden en overgeleverd aan Nederland begon hij te verklaren over Caloh Wagoh. Hij zette de motorclub neer als een moordcommando, waarvan onder meer Ridouan Taghi gebruik maakte.

Embleem van Caloh Wagoh | Foto: archief

Strafdossier van 50 duizend pagina's

In het Eris-proces staan 21 verdachten terecht voor vijf liquidaties en elf voorbereidingen daarvan. Slachtoffers die in de regio Rijnmond vielen, waren Stefaan Bogaerts en Zeki Yumusak. Beide moorden zouden vergeldingen zijn binnen de drugswereld.

Voor de rechtszaak, met een dossier van maar liefst 50 duizend pagina's, is een half jaar uitgetrokken. Hoofdverdachte is Delano R., de vroegere president van Caloh Wagoh. Ridouan Taghi wordt iin deze zaak niet vervolgd. Hij staat al terecht in het zogeheten Marengo-proces. Daarin hangt hem levenslang boven het hoofd.

Naast de verklaringen van De G. komt veel bewijs tegen de motorclub uit in beslag genomen berichten. Die zijn afkomstig van pgp-telefoons, waarmee criminelen lange tijd dachten onbespied te kunnen communiceren. Delano R, alisas Keylow, maakte het de politie wat dat betreft wel erg gemakkelijk. Hij bewaarde vele duizenden pgp-berichten op gewone harde schijven. Dat deed hij naar eigen zeggen omdat hij bezig was met een true crime-serie voor Videoland. Door zijn aanhouding is die serie er nooit gekomen.

De prijs van een liquidatie was voor de motorclub onderhandelbaar. Als de opdrachtgever zelf wapens ('ijzers') en vluchtauto's ('fietsen') leverde, ging het tarief voor wie 'gedaan' moest worden omlaag. Er worden bedragen genoemd van 70- en 80 duizend euro. "Alsof het om worstenbroodjes gaat, wordt gesproken over het doodmaken van mensen", verklaarde de officier van justitie eerder.

Raketwerper weigert

Feilloos ging het er lang niet altijd aan toe. Zo mislukte de poging om een huis met een raketwerper te beschieten, omdat het wapen weigerde. Bovendien stonden de schutters voor het verkeerde huis.

Ook Tony de G. zelf ging amateuristisch te werk. Nadat Jaïr Wessels was neergeschoten, probeerde hij de vluchtauto zo'n tien kilometer verderop in brand te steken. Een jerrycan met benzine had hij bij zich, maar een aansteker? Dat dan weer niet. Daardoor werd de bewuste Seat, inclusief wapens en dna-sporen, gewoon maar achtergelaten. En werd De G. uiteindelijk in Spanje in de boeien geslagen.