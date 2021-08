Rotterdamse minister Cora van Nieuwenhuizen stapt over naar Energie Nederland

Van Nieuwenhuizen is de partner van de Rotterdamse wethouder Bert Wijbenga. Hij is door de gemeenteraad van Vlaardingen aanbevolen als de nieuwe burgemeester van die plaats, een voordracht die door de ministerraad is bevestigd.

Van Nieuwenhuizen werd in 2007 lid van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant. In 2010 trad ze toe tot de VVD-fractie in de Tweede Kamer In 2014 stapte ze over naar het Europees Parlement. In kabinet Rutte III werd ze minister van Infrastructuur en Waterstaat.

Kort geleden maakte minister Van Veldhoven van hetzelfde ministerie haar vertrek bekend. Voormalig Kamervoorzitter Frans Weisglas vindt dat 'te gek om los te lopen', laat hij op Twitter weten. De Rotterdammer verwijt de bewindslieden 'gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel'.