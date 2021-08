Feyenoorder Wouter Burger op weg naar Basel ondanks akkoord met Sparta

Wouter Burger gaat Feyenoord verlaten en is op weg naar Basel. De middenvelder mocht bij Feyenoord vertrekken en was in verregaande onderhandeling met Sparta. Op het laatst koos Burger toch voor de Zwitserse club, waar hij nog medisch gekeurd moet worden. Burger, die van origine middenvelder is, werd door Feyenoord-trainer Arne Slot de laatste weken als verdediger gebruikt.

Burger stond vorige week nog tweemaal in de basis bij Feyenoord in de wedstrijden tegen Go Ahead Eagles en Elfsborg. Afgelopen weekend in de verloren wedstrijd bij FC Utrecht verving Ramon Hendriks de geblesseerde Marcos Senesi centraal achterin. Eerder in deze voorbereiding toonde Basel ook al interesse, maar kwamen Feyenoord en Basel er niet uit.

Maandag leek een overgang van Burger naar Sparta in kannen en kruiken. Er was al een akkoord tussen Feyenoord en Sparta en Burger had al een goed gesprek gehad met Henk van Stee van Sparta. De technisch directeur van Sparta is dan ook teleurgesteld dat Burger alsnog van de deal afzag en koos voor een buitenlands avontuur. Vorig seizoen werd Burger nog door Sparta gehuurd van Feyenoord. Burger kwam eerder ook op huurbasis uit voor Excelsior. Bij Feyenoord wist hij nooit vaste waarde te worden.