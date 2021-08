Feyenoorder Ramon Hendriks alsnog opgeroepen voor Jong Oranje

Ramon Hendriks is alsnog opgeroepen voor Jong Oranje. De Feyenoord-verdediger haalde in eerste instantie de definitieve selectie voor de aftrap van de EK-kwalificatiereeks niet, maar mag zich als vervanger van de geblesseerde FC Twente-verdediger Jayden Oosterwolde toch melden.

Voor Hendriks wacht daarmee mogelijk een primeur. Hij speelde weliswaar zeven interlands voor Oranje onder-19, maar kwam nog niet eerder uit voor Jong Oranje. De ploeg van bondscoach Erwin van de Looi speelt tijdens de interlandperiode slechts één keer, op dinsdag 7 september in de Adelaarshorst thuis tegen Jong Moldavië.

Afgelopen weekend maakte Hendriks zijn basisdebuut voor Feyenoord in de verloren wedstrijd bij FC Utrecht. De voormalig-jeugdspeler van ASWH is de enige Feyenoorder in de selectie van Van der Looi.