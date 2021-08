Rotterdamse Ombudsman (v) stopt ermee

Anne Mieke Zwaneveld in de studio van Rijnmond | Foto: Archief

Anne Mieke Zwaneveld stopt volgend jaar als ombudsman van Rotterdam. In een brief aan de gemeenteraad laat ze weten af te zien van een derde termijn.

De 59-jarige Zwaneveld is al sinds 2010 ombudsman van Rotterdam. In de functie helpt ze burgers die klachten hebben over de gemeente. Ook beantwoordde ze regelmatig vragen van luisteraars op Radio Rijnmond. Haar tweede termijn loopt eind februari af.

Zwaneveld noemt het eervol dat ze de afgelopen jaren heeft mogen bijdragen aan een meer menselijke maat in de stad. Waarom ze niet doorgaat met haar werk, schrijft ze niet. Anne Mieke Zwaneveld was eerder officier van justitie en rechter in Rotterdam.