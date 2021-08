Studenten laten zich prikken in de bus op de Erasmus Universiteit: 'Vaccinatiegraad onder jongeren moet omhoog'

Farian Bellaard heeft recent zijn master gehaald. "Maar dit pik ik nog even mee", zegt de 23-jarige Rotterdammer. Hij is dinsdagmorgen de eerste op de campus die zich laat vaccineren. Bellaard, die vorig jaar oktober corona heeft gehad, had zijn eerste prik al binnen. Vanmorgen gaat hij al voor zijn tweede.

De oud-student is blij dat hij zich kan laten prikken. "Ik hoop dat veel studenten hier gebruik van gaan maken. We moeten het toch met z'n allen doen. Studenten klagen misschien het hardst, doordat voor hen het meeste wordt belemmerd in de coronaperiode. Dat is aan de ene kant waar, maar ook een egoïstische gedachte." Bellaard hoopt meer studenten de prik gaan halen en niet de slachtofferrol invullen.

Hij verbaast zich dat er onder studenten veel over vaccineren wordt gesproken. "Ik zit gelukkig in een ruimdenkende groep mensen, die het vaccin gaat halen. Maar we kennen allemaal wel een handje vol personen die zich niet willen laten vaccineren. Sommige mensen hebben wel goede beweegredenen, zoals gezondheidsklachten of onderliggend lijden. Daar kan ik me wel iets bij voorstellen. De 5G-verhalen hoor ik ook, maar ik weet niet goed wat ik daarvan moet vinden." Bellaard gaat daar niet meer over in discussie. "Ik stimuleer wel mensen om de prik te halen. Maar ik kan er weinig tegen doen als men dat niet wil."

'Handig voor uitgaan'

Een andere student, die al twee vaccinaties heeft, merkt ook dat de vaccinatiegraad onder jongeren achterblijft. "Ook al doe je het niet voor jezelf, dan doe je het voor je ouders, grootouders of vrienden. Dat is bijvoorbeeld handig met het uitgaan. Stel: je steekt een vriend aan die niet gevaccineerd is, dan kan hij best ziek worden. Ook al ben je een gezonde jongere." Hij merkt dat mensen om hem heen bang zijn geworden door fake news.

"Ik weet niet of veel studenten hier gebruik van gaan maken, maar ik hoop het wel. De kans is zeker aanwezig. Het moet wel makkelijk uitkomen. Als studenten hier bijvoorbeeld lang moeten wachten, dan gaat dat niet lukken. Geen student wil een uur eerder zijn bed uit om een vaccinatie te halen", denkt hij.

Een vlag van de prikbus | Foto: Rijnmond

Ook buitenlandse studenten maken gebruik van de prikbus op de campus. "Ik vind het een goed idee", zegt een Zweedse vrouw. "Dit is de plek waar alle studenten zijn. Het is een enorm grote universiteit." Zij krijgt ook de discussie rondom het vaccineren mee. "Het verschilt wel per land hoe er over wordt gedacht. In mijn land is men juist trots om gevaccineerd te worden."

'Vaccinatiegraad onder jongeren moet omhoog'

De Erasmus Universiteit is blij dat de bus op de campus staat. "We zijn blij dat we als universiteit bijna normaal open zijn. Dit hoort erbij. De mogelijkheid om die openstelling vol te houden en goed onderwijs te blijven te geven, is goed te koppelen aan de vaccinatiegraad. Dit helpt enorm", zegt Ed Brinksma, voorzitter van de Erasmus Universiteit.

De bereidheid onder jongeren om zich te laten vaccineren stijgt, merkt hij. "We hechten er wel aan dat iedere student zijn of haar eigen keuze maakt", benadrukt Brinksma. "Mijn streven is dat de vaccinatiegraad zo groot is, dat we er geen rekening mee hoeven te houden in het onderwijs. Ik ga ervan uit dat we dit gaan halen. Uiteindelijk wil iedereen dat deze mooie instelling open is."

"De vaccinatiegraad onder jongeren loopt helaas wel achter. Dat moet de komende tijd omhoog, omdat veel jonge mensen nog vragen hebben", zegt GGD-coördinator Eva Reekers. "Eigenlijk kan iedereen hier terecht. Het is een open inloopplek, maar we staan hier vooral voor de studenten. Je hebt alleen een ID-kaart en een mondkapje nodig."