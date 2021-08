Kroongetuige Tony de G. in liquidatieproces te zien voor verdachten en hun advocaten, niet voor pers en publiek

Spijkenisser Tony de G. is tijdens de rechtszaak tegen leden van motorclub Caloh Wagoh te zien voor de verdachten en hun advocaten. Voor journalisten en mensen op de publieke tribune blijft hij verborgen. Dat is dinsdag besloten nadat raadslieden in het proces hadden aangegeven dat ze niet alleen de stem van De G. wilden horen, maar ook zijn mimiek wilden zien.

Tony de G. is kroongetuige in het zogeheten Eris-proces, waarin 21 verdachten terechtstaan voor vijf moorden en elf voorbereidingen daarvan. Het merendeel van de verdachten was lid van de inmiddels verboden motorclub Caloh Wagoh. De club zou de moordbrigade zijn geweest voor afrekeningen in het criminele circuit. Drugscrimineel Ridouan Taghi wordt door justitie gezien als een van de opdrachtgevers. voor de moorden op bestelling. Ook de Turkse onderwereld zou Caloh Wagoh hebben ingeschakeld om conflicten te beslechten.

Twee van de vijf moorden waren in de regio Rijnmond. Het gaat om de liquidatie van Barendrechter Zeki Yumusak in Rotterdam-Zuid en de Belg Stefaan Bogaerts in Spijkenisse.

Zelf ook betrokken bij liquidatie

Tony de G. was zelf ook bij een liquidatie betrokken. Hij bestuurde de vluchtauto die werd gebruikt bij een moord in Breukelen. Hij had ook de opdracht gekregen om Zeki Yumusak uit te schakelen. Maar De G. wilde die liquidatie niet uitvoeren. Het ging hem te ver om mensen te vermoorden 'voor een beetje klotegeld.'

Hij vluchtte naar Spanje, waar hij werd ontdekt. Na zijn arrestatie sloot hij een deal met justitie. In ruil voor strafvermindering legde hij belastende verklaringen af over de manier waarop Caloh Wagoh opereerde.

Vanaf dinsdag mag De G. in de rechtszaal meerdere dagen door de verdachten en hun advocaten worden ondervraagd. Aanvankelijk was daarbij alleen zijn (vervormde) stem te horen, vanuit een cabine. Advocaten vonden dat onvoldoende. Ze wilden ook zijn lichaamstaal kunnen registreren. De kroongetuige is nu op een beeldscherm achterin de zittingszaal te zien. Dat betekent dat advocaten zich moeten omdraaien om de kroongetuige in beeld te krijgen. De plek waar de G. en zijn advocaat Onno de Jong zitten, is geheim.

Het proces rond Caloh Wagoh is het grootste liquidatieproces dat ooit in Nederland is gehouden. Er zijn zo'n zestig dagen voor uitgetrokken. Uit veiligheidsoverweging vinden de zittingen plaats in de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam-Osdorp.