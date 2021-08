Deadline Day: Feyenoord-back Haps richting Italië, Harroui definitief weg bij Sparta

Ridgeciano Haps vertrekt waarschijnlijk bij Feyenoord, Reiss Nelson komt over van Arsenal | Foto: Orange Pictures

Het is 31 augustus, en dat betekent de laatste dag van de transferperiode. Na vandaag weten clubs, op een aantal uitzonderingen na, met welke selectie ze het in ieder geval tot de winterstop moeten doen. Via dit liveblog mis je niets van alle ontwikkelingen rond Feyenoord, Sparta, Excelsior, FC Dordrecht en meer.