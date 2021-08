Harroui vertrekt naar Sassuolo, Sparta vangt rond de 3 miljoen

Formeel wordt Harroui dit seizoen nog door Sparta verhuurd aan Sassuolo, aan het einde van dit seizoen maakt de middenvelder vervolgens definitief zijn transfer.

Voor Harroui komt een einde aan een periode van zeven jaar bij Sparta, waar hij al speelt sinds hij in 2014 overkwam van Alphense Boys. In die jaren ontwikkelde hij zich tot sterkhouder op Spangen. De geboren Leidenaar was vorig seizoen nog zes keer trefzeker en gaf drie assists. In totaal kwam Harroui tot 103 officiële wedstrijden voor Sparta. Daarin scoorde hij 18 keer en bereidde hij 13 doelpunten voor.

Duarte

Eerder op deze dag rondde Sparta-middenvelder Laros Duarte zijn transfer naar FC Groningen af. De 24-jarige Rotterdammer, die tegen Go Ahead Eagles het voorbije weekeinde nog in de basis stond, blijft daarmee steken op zestig duels voor Sparta. Eerder vertrok broertje Deroy Duarte al bij Sparta, naar Fortuna Sittard.