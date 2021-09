Robert Doornbos kijkt uit naar Zandvoort: 'Ik verwacht dat 70 duizend man kunnen juichen voor een overwinning van Max'

Net als veel andere Formule 1-fans zat Doornbos afgelopen zondag balend voor de tv, tijdens de GP van België. Door aanhoudende regenval werd de race uiteindelijk definitief gestaakt. "Dit was wel de grootste farce die ik heb gezien in de Formule 1", vertelt Doornbos. "Vanuit veiligheidsoogpunt was het de enige oplossing, het was echt te gevaarlijk. Halve punten zijn ook punten moet je maar denken. Maar als je daar als racefan om 06:00 uur in de ochtend zat en je gaat ruim twaalf uur later pas naar huis zonder een race te hebben gezien, dan voel je je natuurlijk wel genaaid."

Max Verstappen afgelopen zondag achter de safety car op het kletsnatte circuit van Spa-Francorchamps | Foto: Florent Gooden/DPPI

Voor raceliefhebbend Nederland is het te hopen dat de weergoden Zandvoort aankomende zondag beter gezind zijn. En dan is het vervolgens aan thuisrijder Max Verstappen om het Oranjefeestje compleet te maken met een overwinning.

"Het is niet zo dat je opeens twee of drie extra tienden cadeau krijgt als je voor thuispubliek rijdt", vervolgt Doornbos. "Je hebt ook thuisrijders die voor eigen publiek juist niet presteren, maar Max heeft al laten zien dat hij kan winnen in Zandvoort, al was dat in de Formule 3. Ik verwacht dat hij gewoon een heel goede auto heeft en dat er 70 duizend man, weer of geen weer, kunnen juichen voor een overwinning van Max. De druk is enorm, maar dat voorspel ik wel."

Wereldkampioen worden

Doornbos prijst Verstappen voor hoe de coureur met de enorme druk omgaat. "Hij is pas 23 maar heeft al zes jaar Formule 1-ervaring. Dat betaalt zich nu uit. Hij weet hoe het is om druk te voelen. Dit jaar heeft hij de focus op dat ene doel: wereldkampioen worden. Hij laat zich door niets afleiden. Geen mindgames met Lewis Hamilton en ook geen pech dat hij eruit gekegeld wordt. Hij pakt ieder weekend opnieuw aan, heel knap om te zien bij zo'n jonge atleet."

"Ik had ook niet verwacht dat hij zo groot zou worden, ik denk niemand. Ik ken de familie redelijk goed en ook Jos had niet verwacht dat hij zo groot zou worden. Hij heeft altijd gezegd: geef mij een auto waarmee ik kan winnen en ik maak het waar. Nu heeft hij die bij Red Bull en heeft hij eigenlijk nog geen fout gemaakt, op de vrije training in België na. Dat is wel echt knap."

Max Verstappen (rechts) in duel met Lewis Hamilton | Foto: Antonin Vincent/DPPI

Verstappen vecht dit jaar met regerend wereldkampioen Hamilton (Mercedes) om de titel. Voorlopig doen beide coureurs met slechts drie punten verschil, in het voordeel van de Brit, nauwelijks voor elkaar onder. Doornbos hoopt in ieder geval niet dat het Nederlandse publiek op Zandvoort Hamilton uit gaat fluiten. "Er zitten altijd wel een paar rotte appels tussen, maar waarom zou je 'm gaan uitjouwen? Het is een zevenvoudig wereldkampioen, een levende legende die naar Zandvoort komt en in strijd is met the new king."

Bavaria City Racing

De laatste Grand Prix in Zandvoort is alweer 36 jaar geleden. Voor de laatste editie van Bavaria City Racing in Rotterdam hoeven we minder lang terug. Krijgen we met de populariteit van Max Verstappen binnenkort weer eens scheurende F1-bolides door het centrum van Rotterdam?

Doornbos: "Ik heb er denk ik acht van de tien keer aan meegedaan. Ik weet nog als de dag van gisteren dat de toenmalige burgemeester, Ivo Opstelten, tegen me zei: 'Nou Robert, doe maar 110-120 op het rechte stuk, dat vind ik hard zat.' Dus toen zei ik: 'Dat is de eerste versnelling, hij heeft er zes.' Uiteindelijk hebben we de 326 kilometer per uur aangetikt op de Coolsingel, dat was mooi. Ik heb geen idee of een nieuwe Bavaria City Racing voor elkaar komt, laten we eerst maar even genieten van Zandvoort."