Feyenoord en Venezia zijn akkoord over Ridgeciano Haps

Ridgeciano Haps is bij Feyenoord vertrokken. De Rotterdammers en Venezia FC, op dit moment de hekkensluiter in de Serie A, hebben een akkoord over de linksback gesloten. Haps heeft een contract tot en met medio 2024 getekend.

De inmiddels 28-jarige Haps kwam in de zomer van 2017 van AZ naar Feyenoord. Onder meer door blessures was hij nooit een seizoen lang vaste waarde in De Kuip, waar hij de laatste jaren ook te maken had met concurrentie van Tyrell Malacia. Mede daarom gebruikten Dick Advocaat en huidig trainer Arne Slot hem regelmatig als linksbuiten.

In totaal speelde Haps precies honderd wedstrijden voor Feyenoord, waarin hij zeven keer scoorde. Zijn contract liep aan het eind van dit seizoen af.

Eerder deze dinsdag werd bekend dat ook Wouter Burger Feyenoord gaat verlaten.